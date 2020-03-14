Fenerbahçe 3 isme imzayı attırdı!

Fenerbahçe, Ajax modelini örnek alıyor... Sezon başında geleneceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz'a profesyonel sözleşmeyi imzalatan sarı-lacivertliler, gençlik aşısına devam ediyor. UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play'e uymak için transfer yapmakta güçlük çeken Fenerbahçe kendi yıldızlarını çıkarmayı amaçlıyor.

3'ER YILLIK İMZA

Gelecek yılların kadrosunu kurma konusunda kararlı olan sarı-lacivertli kurmaylar altyapıdan 3 isimle profesyonel sözleşme imzaladı. Ajansspor'un haberine göre, 19 yaş altı takımında forma giyen Emir Miray Köksal, Emre Nasuh ve Gülhan Üreyen ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Sarı Lacivertli kulüp hafta içerisinde 3 futbolcu için imza töreni düzenleyecek.

AJAX BUNU HEP YAPIYOR!

Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax altyapısından yetiştirdiği oyuncularla dikkaet çekiyor. Genç isimlere bolca süre veren Ajax, dünya futboluna her sene yeni yıldızlar kazandırıyor.

Emre Nasuh (1 Ocak 2001)

Emir Miray Köksal (18 Ekim 2001)

Gülhan Üreyen (27 Mayıs 2002)

EMRE NASUH KİMDİR?

2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.

EMİR MİRAY KÖKSAL KİMDİR?

Sakaryaspor altyapısında yetiştikten sonra dönenim Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından Fenerbahçe transfer edilen 5 oyuncudan biri olan Emir Miray 18 yaşında ve solbek bölgesinde görev yapıyor. Güçlü ortalarla dikkatleri çektikten sonra A takım ile zaman zaman antrenmalara katılan Emir Miray şimdi ise Fenerbahçe ile Kampa götürülme kararı alındı. Fenerbahçe'nin sol bek ihtiyacını gidereceği düşünülen genç oyuncu kamp temposuna göre A takıma göre hazırlanıp ikinci yarı zaman zaman forma şansı bulması bekleniliyor. Sakarya doğumlu olan genç sol bek en dikkat çeken özelliği ise fiziği.



GÜLHAN ÜREYEN KİMDİR?

Sakaryaspor altyapısında yetişen ve sakarya u14 takımında 17 gol atan ve U15 takımında 16 gol atan 1.83 m'lik forvet oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe U16 takımlarında iken İspanya takımlarının da dikkatlerini çeken genç oyuncu uzun boyuyla Fenerbahçe A takımının antrenmanlarında beğenileri almıştı. 17 yaşında ki genç oyuncu Sakarya'da dünyaya geldi.