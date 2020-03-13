Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...

Süper Lig'de heyecan 26'ıncı hafta maçlarıyla devam ediyor. Oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet göremeyen Fenerbahçe zorlu deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi eksikler can sıkarken, sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçının 11'inde büyük değişiklikler yapacak. İşte Fenerbahçe'nin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda sahaya çıkması beklenen 11'i...
13 Mart 2020 Cuma 22:53 Güncelleme: 13.03.2020 22:53
Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

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Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar, Serkan Ok ve Mert Güzenge yapacak. VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...

STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs başta olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara yönelik kent genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Stadı'nda da çalışma yaptı. Seyircisiz oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi tribünler, soyunma odaları, basın toplantı solanları ve stattaki tüm bölümler tek tek dezenfekte edildi.

Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...

Ligdeki son 6 maçından galibiyet çıkaramayan ve zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi eksikler göze çarpıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Max Kruse ve Altay Bayındır'ın yanı sıra cezalı futbolcular Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz de Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Garry Rodrigues ve Simon Falette, Konya kafilesinde yer aldı.

Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...

FERDİ KADIOĞLU KULÜBEYE

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de başlayan ancak istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Ferdi Kadıoğlu'nun Konya temsilcisiyle yapılacak karşılaşmaya yedek kulübesinde başması beklenirken, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Max Kruse'nin yerine oynayacak isimler de büyük ölçüde netleşti. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i:

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