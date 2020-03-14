Hasan Ali Kaldırım gelecek sezon da Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de uzun süredir forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki geleceği belli oldu. Deneyimli futbolcu bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalmıştı ve alternatifsiz olması sarı-lacivertli takımı zor durumda bırakmıştı. Fenerbahçe yönetimi, mevcut sol bek krizinde aynı bölgeye 2 transfer yapmak istememesi sebebiyle Hasan Ali Kaldırım'la yola devam etme kararı aldı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste aldığı başarısız sonuçlarla hedefinden bir hayli uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezonun temelleri atılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kurmaylar kadro mühendisliği kapsamında ilk olarak takımdan gönderilecek ve takımda tutulacak isimlere karar vermeye başladı.
Milliyet'in haberine göre, iç transfer çalışmalarına çok önceden başlayan Fenerbahçe yönetimi ilk olarak performansından memnun olduğu Nabil Dirar ve Ozan Tufan ile anlaşırken Hasan Ali Kaldırım için bir girişimde bulunmamıştı.
Bu kararda tecrübeli futbolcunun üst üste yaşadığı sakatlıklar ve yaşanan sol bek krizi önemli rol oynamıştı. Öncelikli tercihini iki sol bek alınmasından yana kullanan sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının ardından Hasan Ali'nin takımda kalması seçeneğini tekrar masaya yatırdı.
Ciddi bir gelir kaybına uğradığı sezonun ardından bir mevkiiye iki transfer yapılamayacağını düşünen idareciler tecrübeli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Ancak Fenerbahçe her şeye rağmen gelecek sezona yeni bir sol bek ile başlayacak. Hasan Ali ilk on bir olmasa bile alternatif kadroda yerini alacak.
Yönetim, tecrübeli futbolcusuyla anlaşamaması durumunda sol beke iki oyuncu alınacak ve bu bütçeyi zorlayacak. Bu yüzden idareciler yeni sezonda sol bekte sıkıntı yaşamamak için ilk olarak Hasan Ali ile anlaşma zemini arayacak.
Sezonun büyük bir kısmında sakatlıklarla uğraşan 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 10 maçta 805 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada 44 dakika şans buldu. Hasan Ali Kaldırım takımına skor yönünden herhangi bir katkı sağlayamadı.
- 14.03.2020
- Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..."
- Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
- Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller...
- Galatasaray'da büyük gerilim! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
- Hasan Ali Kaldırım gelecek sezon da Fenerbahçe'de!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Ali Kaldırım gelecek sezon da Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.