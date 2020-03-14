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Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci devrede üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için planlamalara başladı. Kadroda büyük yapılanmaya gitmesi beklenilen sarı-lacivertli ekip, Carlos Eduardo, Leo Santos ve Yuri Alberto'ya kancayı taktı. Yönetim, hoca belirlenmemesine rağmen 3 yıldızla anlaşma yolunu arıyor. İşte detaylar...
14 Mart 2020 Cumartesi 06:50
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Süper Lig'in ikinci devresinde aldığı 3 beraberlik 3 mağlubiyet sonrası lider Trabzonspor ile arasında 12 puan fark oluşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
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Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışından çok erken kopan sarı-lacivertli ekipte rota önümüzdeki sezona çevrildi.
Yine aynı hataya düşmek istemeyen Sarı Kanaryalar, yeni sezon çalışmaları başlamadan kadroyu büyük oranda belirlemeyi hedefliyor.
GÖZLEM ALTINA ALINDILAR
Yönetimin bu kapsamda üç Brezilyalı yıldızı gözlem altına aldığı belirtiliyor. Hedefteki ilk ismin Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki CarlosEduardo olduğu öğrenildi.
25 MAÇTA 14 GOL ATTI
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen CarlosEduardo bu sezon 25 maçta 14 gole imza attı. Brezilyalı yıldız 10 numara pozisyonu ve sol kanatta görev yapıyor.