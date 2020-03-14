Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci devrede üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için planlamalara başladı. Kadroda büyük yapılanmaya gitmesi beklenilen sarı-lacivertli ekip, Carlos Eduardo, Leo Santos ve Yuri Alberto'ya kancayı taktı. Yönetim, hoca belirlenmemesine rağmen 3 yıldızla anlaşma yolunu arıyor. İşte detaylar...
14 Mart 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

Süper Lig'in ikinci devresinde aldığı 3 beraberlik 3 mağlubiyet sonrası lider Trabzonspor ile arasında 12 puan fark oluşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışından çok erken kopan sarı-lacivertli ekipte rota önümüzdeki sezona çevrildi.

Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

Yine aynı hataya düşmek istemeyen Sarı Kanaryalar, yeni sezon çalışmaları başlamadan kadroyu büyük oranda belirlemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Yönetimin bu kapsamda üç Brezilyalı yıldızı gözlem altına aldığı belirtiliyor. Hedefteki ilk ismin Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki Carlos Eduardo olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte

25 MAÇTA 14 GOL ATTI

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Carlos Eduardo bu sezon 25 maçta 14 gole imza attı. Brezilyalı yıldız 10 numara pozisyonu ve sol kanatta görev yapıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN