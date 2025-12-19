CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Valencia-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Valencia ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve 17. sıraya gerileyen ev sahibi takım, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Mallorca ise 17 puanla 14. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Valencia-Mallorca maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Valencia-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 09:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Valencia-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Valencia ile Mallorca'yı karşı karşıya getirecek. Sezona beklentilerin altında başlayan ve ligde 17. basamağa kadar gerileyen Valencia, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleyi bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Mallorca cephesinde ise daha temkinli bir plan ön planda. Zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamak istemeyen konuk ekip, ligde topladığı 17 puanla 14. sırada bulunuyor ve konumunu koruma amacında. Peki, Valencia-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Valencia-Mallorca maçı 19 Aralık Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

VALENCIA-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia-Mallorca maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Veerman'ın sözleşmesindeki flaş detay!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
G.Saray galibiyetle başladı!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı detayları Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı detayları 08:45
Maçın ardından o futbolcu için övgü dolu sözler! Maçın ardından o futbolcu için övgü dolu sözler! 08:21
Kocaelispor-Antalyaspor maçı detayları Kocaelispor-Antalyaspor maçı detayları 08:11
İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! 01:34
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu 01:32
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 01:15
Daha Eski
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! 01:15
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 01:15
Okan Buruk: Hem kazandık hem de... Okan Buruk: Hem kazandık hem de... 01:15
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! 01:15
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! 01:15
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 01:15