Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe kadrosu ve müsabaka yayın bilgileri...
Yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile yapacak. Yeni transferlerin boy göstereceği karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu analiz edecek ve oyuncular hakkındaki raporlarını tutmayı sürdürecek. Yeni sezon Fenerbahçesi'nin şekilleneceği maçlardan biri olan Wolfsburg mücadelesi bu bakımdan büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Wolfsburg maçının detayları...
Fenerbahçe Avusturya'da ilk hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar internette sıklıkla Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Fenerbahçe Wolfsburg karşılaşmasının detayları...
Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını bugün oynayacak. Fenerbahçe, Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Youtube hesabından ve Smart Spor HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.
Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında şu oyuncular yer aldı:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
NOTLAR:
Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe bu ülkedeki ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yoğun yağış altında gerçekleştirildi. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın basına açık kısmı koşu ve pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Kaleci Altay ilk kez eldiven ile çalıştı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, elindeki atelin çıkmasından sonra sarı-lacivertli takımda ilk kez eldivenlerini giyerek çalıştı. Altay'ın sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle eline atel takılmış ve bu üç gün önce çıkartılmıştı.
Fenerbahçe'nin maç programı ise şu şekilde:
25 Temmuz Perşembe 19.30: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı 21.30: Bayern Münih - Fenerbahçe (Audi Cup)
- 22.07.2019
- Güncelleme: 22.07.2019 11:39
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Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe kadrosu ve müsabaka yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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