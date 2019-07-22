Fenerbahçe Avusturya'da ilk hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar internette sıklıkla Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Fenerbahçe Wolfsburg karşılaşmasının detayları...

Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını bugün oynayacak. Fenerbahçe, Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Youtube hesabından ve Smart Spor HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.

Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında şu oyuncular yer aldı:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

NOTLAR:

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe bu ülkedeki ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yoğun yağış altında gerçekleştirildi. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına açık kısmı koşu ve pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Kaleci Altay ilk kez eldiven ile çalıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, elindeki atelin çıkmasından sonra sarı-lacivertli takımda ilk kez eldivenlerini giyerek çalıştı. Altay'ın sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle eline atel takılmış ve bu üç gün önce çıkartılmıştı.

Fenerbahçe'nin maç programı ise şu şekilde:

25 Temmuz Perşembe 19.30: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı 21.30: Bayern Münih - Fenerbahçe (Audi Cup)