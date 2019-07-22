HaberlerGaleriVe transfer kazanı kaynıyor! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş'tan son dakika bombaları...
Ve transfer kazanı kaynıyor! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş'tan son dakika bombaları...
Ve geri sayım başladı... Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraftarlar, KAP bildirimleriyle heyecanı dorukta yaşadı... Takımlarına gönül veren taraftarlar, yeni transferler için de sabırsızlanıyor... Kulislerde konuşulan birçok isim varken mevcut takımlarında düşünülmeyen futbolcular da ekipleriyle bağlarını kopardıktan sonra yeni takımlarına imza atacaklar. Bu transferler önümüzdeki günlerde teker teker KAP'a bildirecek.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
Güncelleme: 22.07.2019 13:01
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17 Haziran 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi, 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Tam 78 gün sürecek transfer tahtası boyunca açıklanacak isimler arasından 10 tanesinin ilk fırsatta açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte açıklanması an meselesi olan transferler:
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AHMET ÇALIK
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın gönderilme kararı çıktı. Göztepe, Ahmet Çalık için kiralama formülüyle teklifini yinelemesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, bu konuda kolaylık isteyecek.
25 yaşındaki futbolcuya G.Birliği, Sivas, Denizlispor, Ankaragücü ve Rize de talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 987 dakika sahada kaldı.
EMRAH BAŞSAN
Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Gazişehir Gaziantepspor, küme düşen Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı transfer listesine aldı. Emrah için Göztepe de resmen devrede. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.
UMUT BULUT
Teknik direktörlük koltuğuna Sumudica'yı oturtan Gazişehir Gaziantep, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Umut Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak Umut'un takımda kalma ihtimali de yüksek.