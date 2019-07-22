Ve transfer kazanı kaynıyor! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş'tan son dakika bombaları...

Ve geri sayım başladı... Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraftarlar, KAP bildirimleriyle heyecanı dorukta yaşadı... Takımlarına gönül veren taraftarlar, yeni transferler için de sabırsızlanıyor... Kulislerde konuşulan birçok isim varken mevcut takımlarında düşünülmeyen futbolcular da ekipleriyle bağlarını kopardıktan sonra yeni takımlarına imza atacaklar. Bu transferler önümüzdeki günlerde teker teker KAP'a bildirecek.