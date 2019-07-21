Fenerbahçe 2 yıldızdan gelen haberle yıkıldı!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok ismi transfer gündemine aldı. Fenerbahçe'ye peşinde olduğu 2 yıldızdan kötü haber geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...