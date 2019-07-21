Fenerbahçe 2 yıldızdan gelen haberle yıkıldı!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok ismi transfer gündemine aldı. Fenerbahçe'ye peşinde olduğu 2 yıldızdan kötü haber geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
21 Temmuz 2019 Pazar 19:06
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar transfer listesini belirlemişti.
Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transfer listesinde bulunan 2 yıldızdan gelen haberle sarsıldı.
İşte transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe bir süredir stoper arayışlarına devam ediyordu.
Sarı-lacivertliler dünya klası bir stoper takviyesi yaparak bu açığı kapatmak istiyordu.