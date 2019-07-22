HaberlerGaleriOrtalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
Transferin döneminin iki hızlı takımı Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya! Sarı kırmızılılar, ön libero tarzı bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in hedefi sarı lacivertlileri kızdıracak. İşte son dakika transfer gelişmesi ve ayrıntılar:
22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
Güncelleme: 22.07.2019 15:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, iki ismin transferini birden bitirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu isimleri masasında gören Fatih Terim, asıl hedefindeki ismi yönetimle paylaşınca ön anlaşma yapılan iki ismin transferi askıya alındı.
Fatih Terim'in belirlediği o isim ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdıracak türden...
Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma çabası verirken 6-8 numara oynatmayı düşündüğü ismi yönetime rapor etti.
Bu isim Fenerbahçe'nin de transferini bitirmeye çalıştığı bir oyuncu... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek transfere dair son durum şöyle;