Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Transferin döneminin iki hızlı takımı Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya! Sarı kırmızılılar, ön libero tarzı bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in hedefi sarı lacivertlileri kızdıracak. İşte son dakika transfer gelişmesi ve ayrıntılar:

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32 Güncelleme: 22.07.2019 15:35
Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, iki ismin transferini birden bitirdi.

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Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Bu isimleri masasında gören Fatih Terim, asıl hedefindeki ismi yönetimle paylaşınca ön anlaşma yapılan iki ismin transferi askıya alındı.

Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Fatih Terim'in belirlediği o isim ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdıracak türden...

Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma çabası verirken 6-8 numara oynatmayı düşündüğü ismi yönetime rapor etti.

Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Bu isim Fenerbahçe'nin de transferini bitirmeye çalıştığı bir oyuncu... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek transfere dair son durum şöyle;

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