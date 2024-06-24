A Milli Takım'da Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu! Muhammed Şengezer...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda 2. sırada olan A Milli Futbol Takımı'mızda, Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu.

21 yaşındaki genç file bekçisinin yerine Rams Başakşehir'den Muhammed Şengezer kampa çağrıldı.

TFF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı.