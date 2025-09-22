ANKARA HAVA DURUMU 23 EYLÜL 🌡Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara’da yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Eylül Salı günü "Ankara hava durumu" parçalı bulutlu ve serin bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilmesi bekleniyor. "Ankara hava durumu" ile ilgili yapılan açıklamalar, hava değişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Peki, 23 Eylül Salı Ankara hava durumu nasıl olacak?Ankara'da bugün yağmur var mı? Detaylar haberimizde...

23 EYLÜL SALI GÜNÜ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 23 Eylül Salı günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 11°C, en yüksek sıcaklığı ise 28°C olacak. Hissedilen sıcaklık değerleri ise gün boyunca gerçek sıcaklığa oldukça yakın seyredecek. Nem oranı %11 ile %41 arasında değişirken, rüzgar genellikle doğudan esiyor ve ortalama 4 km/sa hızla etkili oluyor.

Gece yarısından sabaha (00.00 – 06.00):

Hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 13°C'den 11°C'ye kadar düşüyor. Nem %35-41 civarında. Rüzgar doğudan, saatte 4 km hızla esiyor.

Sabah saatleri (06.00 – 09.00):

Hava açık. Sıcaklık 18°C'ye yükseliyor. Nem %26. Hafif serin ve kuru bir sabah olacak.

Öğle öncesi (09.00 – 12.00):

Güneşli hava etkili. Sıcaklık 24°C, nem %15'e kadar düşüyor. Hissedilen sıcaklık da 24°C.

Öğle saatleri (12.00 – 15.00):

Günün en sıcak bölümü. Sıcaklık 28°C'ye kadar çıkıyor. Nem oldukça düşük: %12. Rüzgar saatte 5 km hızla doğudan esiyor.

Öğleden sonra (15.00 – 18.00):

Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklık 25°C'ye düşüyor. Nem %13. Maksimum rüzgar hızı 19 km/sa.

Akşam (18.00 – 21.00):

Hava açık ve hafif serin. Sıcaklık 21°C'ye geriliyor. Nem biraz artarak %18 oluyor.

Gece (21.00 – 24.00):

Hava açık. Sıcaklık 17°C'ye düşüyor. Nem oranı ise %25 civarında. Hafif serin bir gece bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini 🗓️(23 - 29 Eylül 2025) Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/uABBueuPw6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 22, 2025

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

23 Eylül Salı

Ankara'da 23 Eylül Salı günü genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 11°C, en yüksek sıcaklığı ise 28°C olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %41 seviyesindeyken gün içinde %11'e kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor ve saatte ortalama 4 km hızla hareket ediyor. Güneşli, kuru ve sıcak bir gün geçirilecek.

24 Eylül Çarşamba

24 Eylül Çarşamba günü hava yine parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı oldukça düşük: %8 - %29 aralığında. Rüzgar güneydoğu yönünden ve biraz daha kuvvetli; saatte 8 km hızla esecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş etkili olacak, gölgede kalmakta fayda var.

25 Eylül Perşembe

Perşembe günü de güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C – 28°C arasında değişiyor. Ancak bu gün nem oranı bir miktar artacak: %15 – %59 aralığında seyredecek. Rüzgar yine güneydoğu yönünden, 8 km/sa hızla esecek. Hafif nemli ama hâlâ sıcak bir gün olacak.

26 Eylül Cuma

26 Eylül Cuma günü Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşüyor. Günün en düşük sıcaklığı 12°C, en yüksek sıcaklığı ise 23°C olacak. Nem oranı daha yüksek: %29 – %71 arası. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek; hızının 15 km/sa'e kadar çıkması bekleniyor. Hafif serin ve rüzgarlı bir gün olacak.

27 Eylül Cumartesi

Haftanın son günü olan Cumartesi, Ankara'da parçalı bulutlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında olacak. Bu gün nem oranı yüksek: %22 – %77 arasında. Rüzgar doğudan 9 km/sa hızla esecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava oldukça serin olacağı için kalın giysiler tercih edilmeli.