Gelinim Mutfakta günün birincisi 4 Aralık | Çeyreği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Perşembe günü yayımlanan 1729. bölümünde heyecan dorukta. Kızışan rekabet ortamında en güzel yemeği yapmak için yarışan gelinler, kayınvalidelerine tattırdıkları lezzetlerle en yüksek puanı almaya çalışıyor. Yayımlanan fragmanda Tuğba gelinin yemeğinde çıkan sorun, ağızları açık bıraktı. Depoya inerek Tuğba'nın malzemelerini karıştıran ve suikastı planlayan kim? Diskalifiye olacak mı? İşte Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar...

Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Perşembe günü yayımlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Günün birincisi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Miyase ve Nursima aynı puanı toplayarak kuraya kaldı. Kuradan Miyase çıktı ve çeyrek altın kazandı.