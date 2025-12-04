CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta günün birincisi 4 Aralık | Çeyreği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 4 Aralık | Çeyreği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 4 Aralık Perşembe günü gerilim tırmanıyor. Yayımlanan fragmanda Aslı Hünel'in tadım yaptıktan sonra yiyemeyeceğini söyleyerek ağzından lokmayı çıkarması üzerine kaos yaşandı. Görevliler ve yarışmacılar da yemeğin tadına bakıp aynı tepkiyi verince tabaktaki yemeğin Tuğba'ya ait olduğu anlaşıldı. Kendisini 'Bana suikast yapıldı' diyerek savunan Tuğba'nın tabağına kim, ne yaptı? Tandır Böreği yapan gelinlerden hangisi kaç puan topladı? Çeyrek altını kim kazandı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 10:09
Gelinim Mutfakta günün birincisi 4 Aralık | Çeyreği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Perşembe günü yayımlanan 1729. bölümünde heyecan dorukta. Kızışan rekabet ortamında en güzel yemeği yapmak için yarışan gelinler, kayınvalidelerine tattırdıkları lezzetlerle en yüksek puanı almaya çalışıyor. Yayımlanan fragmanda Tuğba gelinin yemeğinde çıkan sorun, ağızları açık bıraktı. Depoya inerek Tuğba'nın malzemelerini karıştıran ve suikastı planlayan kim? Diskalifiye olacak mı? İşte Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar...

Gelinim Mutakta çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM KAZANDI? 4 ARALIK

Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Perşembe günü yayımlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Günün birincisi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Miyase ve Nursima aynı puanı toplayarak kuraya kaldı. Kuradan Miyase çıktı ve çeyrek altın kazandı.

