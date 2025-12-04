CANLI SKOR ANA SAYFA
Baraj doluluk oranları | 4 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

Baraj doluluk oranları | 4 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

İSKİ'nin günlük olarak paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk oranı 4 Aralık Perşembe günü yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Kritik seviyede seyreden su seviyesi, düne göre yüzde 0,23 oranında azaldı. Uzmanların suyun tasarruflu kullanımı konusunda sık sık yaptığı uyarılarla birlikte kış yağışlarının başlamaması halinde kent genelinde kuraklık sorununun artacağı belirtiliyor. Peki barajlarda son durum ne? İşte 4 Aralık Perşembe baraj doluluk oranları...

Baraj doluluk oranları | 4 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Kentte sonbaharda beklenen yağışların görülmemesi üzerine kuraklık çanları çalmaya başladı. İSKİ'nin günlük olarak yenilediği verilere göre, 4 Aralık Perşembe günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Kış yağışlarının da henüz başlamamasıyla kritik seviyeye gerileyen baraj doluluk oranları hakkında uzmanlar, sık sık uyarıda bulunuyor. Megakentlilere suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrılar yapılırken hangi barajda ne kadar su kaldığını sizler için derledik. İşte detaylar...

4 Aralık baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANI 4 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 4 Aralık Perşembe günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

İSKİ barajlarda son durum

BARAJLARDA SON DURUM 4 ARALIK 2025

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %28,99

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %22,61

Alibey Barajı: %12,5

Büyükçekmece Barajı: %22,13

Sazlıdere Barajı: %19,76

Istrancalar Barajı: %20,78

Kazandere Barajı: %1,97

Pabuçdere Barajı: %3,89

