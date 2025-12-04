Baraj doluluk oranları | 4 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Kentte sonbaharda beklenen yağışların görülmemesi üzerine kuraklık çanları çalmaya başladı. İSKİ'nin günlük olarak yenilediği verilere göre, 4 Aralık Perşembe günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Kış yağışlarının da henüz başlamamasıyla kritik seviyeye gerileyen baraj doluluk oranları hakkında uzmanlar, sık sık uyarıda bulunuyor. Megakentlilere suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrılar yapılırken hangi barajda ne kadar su kaldığını sizler için derledik. İşte detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANI 4 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 4 Aralık Perşembe günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

BARAJLARDA SON DURUM 4 ARALIK 2025

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %28,99

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %22,61

Alibey Barajı: %12,5

Büyükçekmece Barajı: %22,13

Sazlıdere Barajı: %19,76

Istrancalar Barajı: %20,78

Kazandere Barajı: %1,97

Pabuçdere Barajı: %3,89