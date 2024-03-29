Şölen başlıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Konyaaltı ilçesindeki basın toplantısında organizasyonu Türkiye'de 7'nci, Antalya'da ise ilk kez düzenlediklerini belirterek, "Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dev organizasyon 31 Mart'ta sona erecek.

TARİHE GEÇECEK İŞLER YAPACAĞI

Milli sporcu İbrahim Çolak, Türk sporcular olarak bu yıl hem Avrupa Şampiyonası hem de olimpiyatlarda tarihe geçecek madalyalar alacaklarına inandıklarını belirterek, "Bu inanç ve güce sahibiz" diye konuştu.