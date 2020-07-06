Sergen Yalçın: Ahmet Nur Çebi ile aramızda fikir ayrılığı yok
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile aralarında bir sorun olmadığını belirten Yalçın, "Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" dedi.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa hedefinde yara aldı.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-1'lik yenilgiyi değerlendirirken, Başkan Ahmet Nur Çebi ile aralarında sorun yaşandığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
"BAŞKAN DA BİZİMLE AYNI FİKİRDE"
Transfer çalışmaları ve Başkan Çebi hakkındaki soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, "Transfer için konuşmak doğru değil, almak istediğimiz bölgeler var, almak istediğimiz oyuncular var, sözleşmeli futbolcular var. Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" ifadesini kullandı.
"İLK YARIDA MAÇI BİTİREBİLİRDİK"
Maçı da değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Ama böyle öğrenecekler. Hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hataların zamanlaması kötü oldu sadece. Üzgünüz çok söylenecek bir şey yok. Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik, olmadı. Kayserispor çok mücadele etti, tebrik ediyorum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Zor dönem, bu tip maçlar olacak ve bazı futbolcularımızdan tam istediğimizi alamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve bugünkü skoru da kabulleneceğiz" dedi.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 00:04
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın: Ahmet Nur Çebi ile aramızda fikir ayrılığı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.