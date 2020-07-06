Sergen Yalçın: Ahmet Nur Çebi ile aramızda fikir ayrılığı yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Transfer sorusuna flaş cevap! "Başkanla aramızda..."

: ile aramızda fikir ayrılığı yok

Sergen Yalçın: Ahmet Nur Çebi ile aramızda fikir ayrılığı yok

, karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan ile aralarında bir sorun olmadığını belirten Yalçın, "Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" dedi.

'in 30. haftasında , 'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa hedefinde yara aldı.

Siyah-beyazlıların , 3-1'lik yenilgiyi değerlendirirken, Başkan ile aralarında sorun yaşandığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

"BAŞKAN DA BİZİMLE AYNI FİKİRDE"
çalışmaları ve Başkan Çebi hakkındaki soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, "Transfer için konuşmak doğru değil, almak istediğimiz bölgeler var, almak istediğimiz oyuncular var, sözleşmeli futbolcular var. Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" ifadesini kullandı.

"İLK YARIDA MAÇI BİTİREBİLİRDİK"
Maçı da değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Ama böyle öğrenecekler. Hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hataların zamanlaması kötü oldu sadece. Üzgünüz çok söylenecek bir şey yok. Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik, olmadı. Kayserispor çok mücadele etti, tebrik ediyorum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Zor dönem, bu tip maçlar olacak ve bazı futbolcularımızdan tam istediğimizi alamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve bugünkü skoru da kabulleneceğiz" dedi.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 00:04
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