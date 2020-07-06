Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala Alanya'yı takibi bıraktı!
Beşiktaş ile prensip anlamasına vardığı iddia edilen Fabrice N'Sakala'dan flaş bir hamle daha geldi. Demokratik Kongolu futbolcu, sosyal medyada Alanyaspor hesabını takipten çıktı.
Beşiktaş'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, kulübüyle arasındaki bağları iyice kopardı.
Yıldız isim, kulübü Alanyaspor'un Instagram hesabını takipten çıkardı. Daha sonra Alanyaspor kulübü de Demokratik Kongolu futbolcuyu takipten çıktı.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala Alanya'yı takibi bıraktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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