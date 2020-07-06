Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala Alanya'yı takibi bıraktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş N'Sakala'dan flaş hamle! Alanyaspor'u...

'ın gündemindeki N'Sakala Alanya'yı takibi bıraktı!

Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala Alanya'yı takibi bıraktı!

ile prensip anlamasına vardığı iddia edilen N'Sakala'dan flaş bir hamle daha geldi. futbolcu, sosyal medyada hesabını takipten çıktı.

'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Alanyasporlu N'Sakala, kulübüyle arasındaki bağları iyice kopardı.

Yıldız isim, kulübü 'un hesabını takipten çıkardı. Daha sonra Alanyaspor kulübü de futbolcuyu takipten çıktı.

  1. 06.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın gündemindeki N'Sakala Alanya'yı takibi bıraktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA