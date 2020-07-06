Sergen Yalçın'dan N'Koudou açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou'nun sakat olduğunu belirtip, bu nedenle Kayserispor maçına 11'de başlamadığını açıkladı.

"1 HAFTADIR ANTRENMANLARA KATILAMADI"

Deneyimli teknik adam maç öncesi yaptığı açıklamada, "Son maçtan sonra N'Koudou 1 haftadır antrenmanlara düzgün katılamadı. Maç oynayacak durumda değil. Belki son 20 dakikada kullanabiliriz. Kronik sakatlığı var. Bugün için onu bekletmeyi uygun gördük." ifadesini kullandı.