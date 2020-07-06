Sergen Yalçın'dan N'Koudou açıklaması!
Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Kevin N'Koudou, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakat olduğunu belirtip, "Maç oynayacak durumda değil. Belki son 20 dakikada kullanabiliriz. Kronik sakatlığı var" ifadesini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou'nun sakat olduğunu belirtip, bu nedenle Kayserispor maçına 11'de başlamadığını açıkladı.
"1 HAFTADIR ANTRENMANLARA KATILAMADI"
Deneyimli teknik adam maç öncesi yaptığı açıklamada, "Son maçtan sonra N'Koudou 1 haftadır antrenmanlara düzgün katılamadı. Maç oynayacak durumda değil. Belki son 20 dakikada kullanabiliriz. Kronik sakatlığı var. Bugün için onu bekletmeyi uygun gördük." ifadesini kullandı.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 20:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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