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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan N'Koudou açıklaması!

Sergen Yalçın'dan N'Koudou açıklaması!

'ta son haftaların formda ismi Kevin N'Koudou, maçının kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlıların , maç öncesi yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakat olduğunu belirtip, "Maç oynayacak durumda değil. Belki son 20 dakikada kullanabiliriz. Kronik sakatlığı var" ifadesini kullandı.

, Kevin N'Koudou'nun sakat olduğunu belirtip, bu nedenle maçına 11'de başlamadığını açıkladı.

"1 HAFTADIR ANTRENMANLARA KATILAMADI"

Deneyimli teknik adam maç öncesi yaptığı açıklamada, "Son maçtan sonra N'Koudou 1 haftadır antrenmanlara düzgün katılamadı. Maç oynayacak durumda değil. Belki son 20 dakikada kullanabiliriz. Kronik sakatlığı var. Bugün için onu bekletmeyi uygun gördük." ifadesini kullandı.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 20:54
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