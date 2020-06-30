Beşiktaş'ın gündemindeki Lauritsen için flaş transfer açıklaması!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Danimarkalı stoper Rasmus Lauritsen'di.

24 yaşındaki oyuncunun kulübü Nörrköping'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

İsveç Ligi'nde lider durumda bulunan Nörrköping'in başkanı Peter Hunt, kendisine sorulan "Beşiktaşi Lauritsen'e teklif yaptı mı?" sorusuna, "Benim bu konuda bir fikrim yok, bana böyle bir bilgi gelmedi" cevabını verdi.

1.87 boyundaki Lauritsen, bu sezon Nörrköping formasıyla ligde 12 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.