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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan teklif var mı? Başkan resmen açıkladı

'ın gündemindeki Lauritsen için flaş açıklaması!

Beşiktaş'ın gündemindeki Lauritsen için flaş transfer açıklaması!

'ın gündeminde yer alan stoper hakkında kulübü Nörrköping'den açıklama geldi. ekibinin başkanı , "Beşiktaş'tan Lauritsen'e teklif geldi mi?" sorusuna, "Bu konuda bir fikrim yok" yanıtını verdi.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta gündeme gelen isimlerden biri de stoper 'di.

24 yaşındaki oyuncunun kulübü Nörrköping'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Ligi'nde lider durumda bulunan Nörrköping'in başkanı , kendisine sorulan "Beşiktaşi Lauritsen'e teklif yaptı mı?" sorusuna, "Benim bu konuda bir fikrim yok, bana böyle bir bilgi gelmedi" cevabını verdi.

1.87 boyundaki Lauritsen, bu sezon Nörrköping formasıyla ligde 12 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

  1. 30.06.2020
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