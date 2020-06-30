Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Danimarkalı stoper Rasmus Lauritsen hakkında kulübü Nörrköping'den açıklama geldi. İsveç ekibinin başkanı Peter Hunt, "Beşiktaş'tan Lauritsen'e teklif geldi mi?" sorusuna, "Bu konuda bir fikrim yok" yanıtını verdi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Danimarkalı stoper Rasmus Lauritsen'di.
24 yaşındaki oyuncunun kulübü Nörrköping'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
İsveç Ligi'nde lider durumda bulunan Nörrköping'in başkanı Peter Hunt, kendisine sorulan "Beşiktaşi Lauritsen'e teklif yaptı mı?" sorusuna, "Benim bu konuda bir fikrim yok, bana böyle bir bilgi gelmedi" cevabını verdi.
1.87 boyundaki Lauritsen, bu sezon Nörrköping formasıyla ligde 12 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gündemindeki Lauritsen için flaş transfer açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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