Beşiktaş ilk yarıda Lung'u geçemedi!
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Kayserispor kalecisi Silviu Lung adeta kalesinde devleşti.
Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında bir çok gol pozisyonuna girdi ancak Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçemedi. Maçın ilk yarısında net 3 gol pozisyonunu çıkaran Lung maçın ilk yarısında Beşiktaş'a geçit vermedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, maçın 42. dakikasında Lung'un kurtarışı sonrasında Romanyalı file bekçisinin yanına giderek kendisini kutladı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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