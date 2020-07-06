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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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ilk yarıda Lung'u geçemedi!

Beşiktaş ilk yarıda Lung'u geçemedi!

'in 30'uncu haftasında deplasmanda ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Kayserispor kalecisi Silviu Lung adeta kalesinde devleşti.

'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşı karşıya geldi.

Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında bir çok gol pozisyonuna girdi ancak Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçemedi. Maçın ilk yarısında net 3 gol pozisyonunu çıkaran Lung maçın ilk yarısında Beşiktaş'a geçit vermedi.

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü , maçın 42. dakikasında Lung'un kurtarışı sonrasında Romanyalı file bekçisinin yanına giderek kendisini kutladı.



(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

  1. 06.07.2020
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