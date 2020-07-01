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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Tahkim ’ı reddetti

Tahkim Kartal’ı reddetti

'ın, 'ın teşvik açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun G.Saray'dan alınıp kendilerine verilmesine yönelik yaptığı başvuru, tarafından reddedildi.

'ın, 'ın teşvik açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun G.Saray'dan alınıp kendilerine verilmesine yönelik yaptığı başvuru, tarafından reddedildi. Açıklamada, "Yapılan müzakere neticesinde kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine karar verilmiştir" denildi.
  1. 1.7.2020
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