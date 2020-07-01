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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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’o: ’a imzalarım

Eto’o: Beşiktaş’a imzalarım

, takımı için genç bir yetenekle anlaşmaya hazırlanıyor.

, takımı için genç bir yetenekle anlaşmaya hazırlanıyor. Gabonlu futbolcu Jorel 'o Beh Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini belirterek, "Teknik ekibin cevabını bekliyorum. İşler benim istediğim gibi gitti. Sportif kariyerim, 'da olacak" ifadelerini kullandı.
  1. 1.7.2020
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