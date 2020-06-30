Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Leroy Fer ile 3 yıllık... | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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'ta flaş transfer gelişmesi! ile 3 yıllık...

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Leroy Fer ile 3 yıllık...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların kısa süre önce Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek 'e teklif götürdüğü ve oyuncuyu kadrosuna katmak için adeta seferberlik ilan ettiği belirtilmişti. Hollanda basını konu ile ilgili yazdığı haberde Fer ile ilgili son bilgiyi paylaştı; 2 veya 3 yıllık imza atacak! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan , kısa süre önce gündemine 'i almıştı. Siyah beyazlıların çok istediği bilinen yıldız orta saha oyuncusunun tercihi belli oldu.

Hollanda basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Feyenoord yetkililerinin, Fer'i takımda tutmak için ikna ettiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu ile Beşiktaş'ın da temasta bulunduğu ancak Feyenoord'un 2 veya 3 yıllık kontratı Fer'e önerdiği ifade edildi.

"FEYENOORD'A SADIK KALACAK"
Öte yandan Feyenoord'un Leroy Fer'e ilk teklifinin 1 yıllık olduğu ancak oyuncunun transfer pazarının açılmasının ardından bu süreyi uzattığı, Fer'in de bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 17:27
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