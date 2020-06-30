Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların kısa süre önce Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek Leroy Fer'e teklif götürdüğü ve oyuncuyu kadrosuna katmak için adeta seferberlik ilan ettiği belirtilmişti. Hollanda basını konu ile ilgili yazdığı haberde Fer ile ilgili son bilgiyi paylaştı; 2 veya 3 yıllık imza atacak! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kısa süre önce gündemine Leroy Fer'i almıştı. Siyah beyazlıların çok istediği bilinen yıldız orta saha oyuncusunun tercihi belli oldu.
Hollanda basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Feyenoord yetkililerinin, Fer'i takımda tutmak için ikna ettiğini belirtti.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu ile Beşiktaş'ın da temasta bulunduğu ancak Feyenoord'un 2 veya 3 yıllık kontratı Fer'e önerdiği ifade edildi.
"FEYENOORD'A SADIK KALACAK"
Öte yandan Feyenoord'un Leroy Fer'e ilk teklifinin 1 yıllık olduğu ancak oyuncunun transfer pazarının açılmasının ardından bu süreyi uzattığı, Fer'in de bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 17:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Leroy Fer ile 3 yıllık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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