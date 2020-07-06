Kayserispor 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 30. hafta Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlandı. Hem düşme hattını hem de Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş sayısız gol pozisyonuna girerken, kaleci Lung'u aşamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi, 51'de Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçti: 1-0.

Golden sonra baskısını artıran siyah-beyazlılar, 74'te Atiba ile eşitliği sağladı: 1-1.

Pes etmeyen Kayserispor, 83'te Hasan Hüseyin'le bir kez daha öne geçerken, 86'da Kravets'le galibiyeti sigortaladı.

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Ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve Beşiktaş'ı 2013'ten bu yana ligde ilk kez deviren sarı-kırmızılılar puanını 31'e yükseltip 14. sıraya tırmandı.

2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise haftayı 50 puanla 5. sırada kapattı.