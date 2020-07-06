Kayserispor 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olarak Avrupa kupaları hedefinde ağır yara aldı. Hasan Hüseyin (2) ve Kravets'in golleriyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini ligde 7 yıl aradan sonra devirirken, 31 puanla 14. sıraya tırmandı.
Süper Lig'de 30. hafta Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlandı. Hem düşme hattını hem de Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş sayısız gol pozisyonuna girerken, kaleci Lung'u aşamadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi, 51'de Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçti: 1-0.
Golden sonra baskısını artıran siyah-beyazlılar, 74'te Atiba ile eşitliği sağladı: 1-1.
Pes etmeyen Kayserispor, 83'te Hasan Hüseyin'le bir kez daha öne geçerken, 86'da Kravets'le galibiyeti sigortaladı.
7 YIL SONRA GELEN ZAFER!
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve Beşiktaş'ı 2013'ten bu yana ligde ilk kez deviren sarı-kırmızılılar puanını 31'e yükseltip 14. sıraya tırmandı.
2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise haftayı 50 puanla 5. sırada kapattı.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 22:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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