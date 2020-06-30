Beşiktaş'a transfer müjdesi! Robin Olsen adım adım geliyor

Beşiktaş'a müjde İtalya'dan geldi... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, siyah beyazlıların peşinde olduğu Robin Olsen'e ilişkin önemli bir bilgi paylaştı.

Buna göre Cagliari yönetimi, Olsen ve Fabrizio Cacciatore'ye yeni bir teklif sundu ancak iki isim de kendilerine gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.

'BEŞİKTAŞ VE BENFICA BUNA SEVİNDİ'

Schira, paylaştığı bilgiyle beraber, Robin Olsen'e Beşiktaş ve Benfica'nın ilgisinin olduğunu, 'Olsen Roma'ya döndü, Beşiktaş ve Benfica buna sevindi' notuyla duyurdu.

Robin Olsen, bu sezon toplamda 20 maça çıkarken kalesinde 29 gol gördü ve 5 maçta gol yemedi.