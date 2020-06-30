Beşiktaş'a transfer müjdesi! Robin Olsen adım adım geliyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için dünyanın çeşitli bölgelerinden kalecilerle temasta bulunan siyah beyazlılara İtalya'dan iyi haber geldi. Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Olsen'e ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a müjde İtalya'dan geldi... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, siyah beyazlıların peşinde olduğu Robin Olsen'e ilişkin önemli bir bilgi paylaştı.
Buna göre Cagliari yönetimi, Olsen ve Fabrizio Cacciatore'ye yeni bir teklif sundu ancak iki isim de kendilerine gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.
'BEŞİKTAŞ VE BENFICA BUNA SEVİNDİ'
Schira, paylaştığı bilgiyle beraber, Robin Olsen'e Beşiktaş ve Benfica'nın ilgisinin olduğunu, 'Olsen Roma'ya döndü, Beşiktaş ve Benfica buna sevindi' notuyla duyurdu.
Robin Olsen, bu sezon toplamda 20 maça çıkarken kalesinde 29 gol gördü ve 5 maçta gol yemedi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 16:08
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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