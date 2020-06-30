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30 Haziran 2020, Salı
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'a transfer müjdesi! adım adım geliyor

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Robin Olsen adım adım geliyor

'ta son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için dünyanın çeşitli bölgelerinden kalecilerle temasta bulunan siyah beyazlılara İtalya'dan iyi haber geldi. Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Olsen'e ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a müjde İtalya'dan geldi... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, siyah beyazlıların peşinde olduğu 'e ilişkin önemli bir bilgi paylaştı.

Buna göre Cagliari yönetimi, Olsen ve Fabrizio Cacciatore'ye yeni bir teklif sundu ancak iki isim de kendilerine gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.

'BEŞİKTAŞ VE BENFICA BUNA SEVİNDİ'
Schira, paylaştığı bilgiyle beraber, Robin Olsen'e Beşiktaş ve Benfica'nın ilgisinin olduğunu, 'Olsen Roma'ya döndü, Beşiktaş ve Benfica buna sevindi' notuyla duyurdu.

Robin Olsen, bu sezon toplamda 20 maça çıkarken kalesinde 29 gol gördü ve 5 maçta gol yemedi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 16:08
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