Beşiktaş'tan ayrılma kararı almıştı! 2 dev talibi çıktı
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali sorunlarla boğuşan Kara Kartal, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmayı kafaya taktı... İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde ülkelerinde bulunan 2 dev kulübün, yıldız futbolcunun peşine düştüğünü yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Haziran 2020 Salı 16:39
Güncelleme: 30.06.2020 16:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık net skorla ayrılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunun ardından yavaş yavaş üst sıraları hedeflemeye başlayan Kara Kartal'ın, temel önceliklerinden biri de gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele etmek olmuştu.
Bir yandan Avrupa'da savaşmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor. Bu bağlamda transfer yapmak zorunda olan Süper Lig devi, ekonomik çarkı döndürmek adına elindeki yıldızları makul fiyata satmak istiyor.
Elde edilecek gelirle yeni transferlere fon açılacak Beşiktaş'ta, Avrupa'da piyasası bulunan o yıldız için gelecek tekliflere kapı açık tutulduğu belirtilmişti.
Kısa süre önce bonservis rakamı için de siyah beyazlı yönetimin görüş birliğine vardığı o isim için artık yolun sonuna gelindiği ifade ediliyor.