Beşiktaş'tan ayrılma kararı almıştı! 2 dev talibi çıktı

Bir yandan Avrupa'da savaşmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor. Bu bağlamda transfer yapmak zorunda olan Süper Lig devi, ekonomik çarkı döndürmek adına elindeki yıldızları makul fiyata satmak istiyor.