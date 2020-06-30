Beşiktaş'tan ayrılma kararı almıştı! 2 dev talibi çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Beşiktaş'tan ayrılma kararı almıştı! 2 dev talibi çıktı

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali sorunlarla boğuşan Kara Kartal, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmayı kafaya taktı... İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde ülkelerinde bulunan 2 dev kulübün, yıldız futbolcunun peşine düştüğünü yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Haziran 2020 Salı 16:39 Güncelleme: 30.06.2020 16:53
Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı! 2 dev talibi var

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık net skorla ayrılmıştı.

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Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı! 2 dev talibi var

Bunun ardından yavaş yavaş üst sıraları hedeflemeye başlayan Kara Kartal'ın, temel önceliklerinden biri de gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele etmek olmuştu.

Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı! 2 dev talibi var

Bir yandan Avrupa'da savaşmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor. Bu bağlamda transfer yapmak zorunda olan Süper Lig devi, ekonomik çarkı döndürmek adına elindeki yıldızları makul fiyata satmak istiyor.

Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı! 2 dev talibi var

Elde edilecek gelirle yeni transferlere fon açılacak Beşiktaş'ta, Avrupa'da piyasası bulunan o yıldız için gelecek tekliflere kapı açık tutulduğu belirtilmişti.

Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı! 2 dev talibi var

Kısa süre önce bonservis rakamı için de siyah beyazlı yönetimin görüş birliğine vardığı o isim için artık yolun sonuna gelindiği ifade ediliyor.

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