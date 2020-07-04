Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, son dönemlerde adları sıkça transfer haberlerinde geçen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili de konuştu... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Sözlerine "Beni susturamayacaklar" diyerek başlayan Çebi'nin olay açıklamaları şöyle:
Ben ibra edip etmeyeceğimi bilirim, kimseye de ibra et ya da etme demem. Ama benim ibra edilememem için müthiş bir kampanya var. Çünkü ibra olmazsa 45 gün sonra seçime gidilecek. Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Ofisler açılmış, kampanya yapılıyor.
"YARIŞTAN KEYİF ALIRIM"
Yahu kardeşim siz kendiniz terk ettiniz burayı. Madem istiyordunuz, niye gittiniz? Toplantı yapan muhalefetin yarın seçim olduğunda rakip olarak karşıma çıkmasını isterim ve bu durumda kendimi daha iyi hissederim. Büyük de keyif alırım, kendimi daha güçlü hissederim. Moral bulurum. Öbür türlü, 'Ben ne yapıyorum, kimse yok, herkes kaçıyor, bende bir şey mi var' diyerek sağıma soluma bakarım. Beşiktaş'ın bu duruma hiçbir zaman düşmesini istemem. Zaten bizim genel kurul üyelerimizin içinde muhakkak buraları idare edebilecek insanlar vardır, her dönemde de vardı. Hodri meydan, gelin yürütün.
"MUHLİS BİR ADAM DEĞİLİM"
Ben o kadar muhlis, yumuşak bir adam değilim. Tamam ben dürüst, namuslu, şerefli, kimsenin parasına bakmayan bir adamım ama o kadar da muhlis bir adam değilim. Ayrıca bana iftira atan kişinin de yanlış bilgilendirildiğini biliyorum. İnşallah gidip kendisi bunun hesabını sorar. Benim eski Başkan Fikret Orman'la girdiğim son seçimde Fikret Bey, transfer komitesinin başına kimi getirmiş, futbolun başına kimi getirmiş, bizi nerede görevlendirmiş bir baksınlar. Eleştiri yaparken her şeyi iyi değerlendirmek gerek!
"BENİ RESMEN AĞLATTILAR"
Beşiktaş taraftarı üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Çocuğun birisi zarfın içine 15 lira koymuş, ağladım resmen ve mektubu müzeye koyun dedim. Diğeri tablet almak için para biriktirmiş, parayı bize göndermiş. İş adamlarımıza rica ediyorum; Beşiktaş'a sahip çıkın...