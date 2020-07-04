Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

"MUHLİS BİR ADAM DEĞİLİM"

Ben o kadar muhlis, yumuşak bir adam değilim. Tamam ben dürüst, namuslu, şerefli, kimsenin parasına bakmayan bir adamım ama o kadar da muhlis bir adam değilim. Ayrıca bana iftira atan kişinin de yanlış bilgilendirildiğini biliyorum. İnşallah gidip kendisi bunun hesabını sorar. Benim eski Başkan Fikret Orman'la girdiğim son seçimde Fikret Bey, transfer komitesinin başına kimi getirmiş, futbolun başına kimi getirmiş, bizi nerede görevlendirmiş bir baksınlar. Eleştiri yaparken her şeyi iyi değerlendirmek gerek!