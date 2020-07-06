Berna Gözbaşı: Süper Lig'de kalacağız
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. Bize inanın Süper Lig'de kalacağız diye. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
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