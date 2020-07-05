Alanyaspor'dan Beşiktaş'a N'Sakala tepkisi! Transfer... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Alanyaspor'dan 'a tepkisi! ...

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a N'Sakala tepkisi! Transfer...

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fabrice 'nın tarafından aklının çelindiğini iddia ederek flaş bir tepki mesajı yayınladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'a transferi konuşulan ile ilgili açıklamada bulundu.

HASAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Kulübü Başkanı Çebi'nin, futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın transferi konusundaki açıklamalarını basından öğrendim. Üzerinde durmak istediğimiz husus, futbolcumuz N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi.

Burada değinmek istediğimiz konu çok net. Beşiktaş gibi kulüpler büyük kulüplerdir. Anadolu kulüpleri ise belirli bütçelerle kurulan ve belirli ücretlerle oyuncu eden kulüplerdir. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş yetkililerinin futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir. Değinmek istediğimiz konu budur. Bence Beşiktaş Başkanı Sayın yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem kuralları gereği yanlıştır, hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir.

Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir. Değinmek istediğim konu budur.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 20:27
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