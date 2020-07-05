Alanyaspor'dan Beşiktaş'a N'Sakala tepkisi! Transfer...

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş tarafından aklının çelindiğini iddia ederek flaş bir tepki mesajı yayınladı.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.
HASAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin, futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın transferi konusundaki açıklamalarını basından öğrendim. Üzerinde durmak istediğimiz husus, futbolcumuz N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi.
Burada değinmek istediğimiz konu çok net. Beşiktaş gibi kulüpler büyük kulüplerdir. Anadolu kulüpleri ise belirli bütçelerle kurulan ve belirli ücretlerle oyuncu transfer eden kulüplerdir. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş yetkililerinin futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir. Değinmek istediğimiz konu budur. Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yanlıştır, hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir.
Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir. Değinmek istediğim konu budur.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 20:27
- Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
- Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor'dan Beşiktaş'a N'Sakala tepkisi! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.