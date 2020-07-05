4X4'lük Alanya

Ligin 30. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Alanya, rakibini farklı geçti. İlk yarısı golsüz geçilen ve Ankaragücü'nün penaltıdan yararlanamadığı karşılaşmanın ikinci 45'inde 5 gol oldu. Alanya, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı, ilk 5 yolunda umutlarını korudu. Başkent ekibi ise son sıraya demir attı. 45'te kazanılan penaltıyı Orgill kullandı. Marafona gole izin vermedi.

YABANCILAR COŞTU

Dakika 64'ü gösterdiğinde Alanya'nın golü geldi. N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Cisse, kafayla ağları havalandırdı: 0-1. 66'da N'Sakala topu ceza sahasına çevirdi. Bu kez tamamlayan Onur oldu: 0-2. 78'de Alanya'da kazanılan penaltıyı Bakasetas gole çevirdi: 0-3. 82'de Pinto'nun pasına hareketlenen Rivas, skoru 1-3'e getirdi. 90'da Fernandes son sözü söyledi: 1-4.

BULUT'TAN MUTLUSU YOK

Başkent'ten 3 puanla ayrılan Alanya'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Erol Bulut, "4 gol atıp 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Sezon başında iki hedefimiz vardı. Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak. Kupada finaldeyiz. Ligde de hedefimiz ilk 5'e girmek" diye konuştu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ YIKILDI

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. İlk yarıda kaçırdıkları penaltının kırılma anı olduğunu söyleyen Üzülmez, "Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Kalan 4 haftada A.Gücü'ne yakışır oynamalıyız" dedi.