Ankaragücü 1-4 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Alanya Başkent'te farka koştu!

1-4 | MAÇ SONUCU

Ankaragücü 1-4 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'de son sırada yer alan , 30. haftada konuk ettiği 'a 4-1 mağlup olarak kümede kalma şansını iyice zora soktu. Ligde 3 hafta sonra galip gelen ekibinin gollerini Cisse, Onur Bulut, Bakasetas (pen.) ve Junior Fernandes kaydetti.

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 4-1'lik skorla kazanarak, rakibinin kümede kalma umutlarına büyük darbe vurdu.

Ligde 3 maç sonra kazanan ekibinin gollerini 64'te Papiss Cisse, 66'da Onur Bulut, 78'de Bakasetas (pen.) ve 90'da Junior Fernandes kaydetti.

Başkent ekibinin tek sayısı 82'de Rivas'tan geldi.

Ankaragücü'nde Orgill, 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 48'e yükseltirken, son sıraya demir atan Ankaragücü 25 puanda kaldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 20:31
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