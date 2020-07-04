Ankaragücü 1-4 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de son sırada yer alan Ankaragücü, 30. haftada konuk ettiği Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak kümede kalma şansını iyice zora soktu. Ligde 3 hafta sonra galip gelen Akdeniz ekibinin gollerini Cisse, Onur Bulut, Bakasetas (pen.) ve Junior Fernandes kaydetti.
Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 4-1'lik skorla kazanarak, rakibinin kümede kalma umutlarına büyük darbe vurdu.
Ligde 3 maç sonra kazanan Akdeniz ekibinin gollerini 64'te Papiss Cisse, 66'da Onur Bulut, 78'de Bakasetas (pen.) ve 90'da Junior Fernandes kaydetti.
Başkent ekibinin tek sayısı 82'de Rivas'tan geldi.
Ankaragücü'nde Orgill, 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 48'e yükseltirken, son sıraya demir atan Ankaragücü 25 puanda kaldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 20:31
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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