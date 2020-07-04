Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Malatya'da gol sesi çıkmadı!

0-0 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasında evinde 'ni konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Malatyaspor ile yenişemedi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi 'un puanı 29 olurken, Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.

Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği sahasında 'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören yerden Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.

13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Farnolle kurtardı.

39'uncu dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.

44'üncü dakikada Candeias'ın sol korner direğine yakın noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 20:36
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