Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Malatyaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi Yeni Malatyaspor'un puanı 29 olurken, Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.
Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören yerden Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.
13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Farnolle kurtardı.
39'uncu dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.
44'üncü dakikada Candeias'ın sol korner direğine yakın noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.
64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 20:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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