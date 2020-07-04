Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Malatyaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi Yeni Malatyaspor'un puanı 29 olurken, Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.

Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören yerden Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.



13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Farnolle kurtardı.



39'uncu dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.



44'üncü dakikada Candeias'ın sol korner direğine yakın noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.



64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.



70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.