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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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’yi uyardı

Sergen Yalçın Gökhan Töre’yi uyardı

'ın istediği 'nin sözleşmesi Malatyaspor yönetimi tarafından tek taraflı olarak uzatılmıştı. Töre'nin, 'na giderek bu anlaşmayı bozdurmak istediği, fakat Sergen Yalçın'ın Bunu yapma. Kimseyle kötü olmayalım. Sen gelmek istediğini başkana söyle, Başkanlar arasında bu işi çözer" dediği öğrenildi.

'ın istediği 'nin sözleşmesi Malatyaspor yönetimi tarafından tek taraflı olarak uzatılmıştı. Töre'nin, 'na giderek bu anlaşmayı bozdurmak istediği, fakat Sergen Yalçın'ın Bunu yapma. Kimseyle kötü olmayalım. Sen gelmek istediğini başkana söyle, Başkanlar arasında bu işi çözer" dediği öğrenildi.

  1. 4.7.2020
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