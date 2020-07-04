Sergen Yalçın Gökhan Töre’yi uyardı
Sergen Yalçın'ın istediği Gökhan Töre'nin sözleşmesi Malatyaspor yönetimi tarafından tek taraflı olarak uzatılmıştı. Töre'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na giderek bu anlaşmayı bozdurmak istediği, fakat Sergen Yalçın'ın Bunu yapma. Kimseyle kötü olmayalım. Sen gelmek istediğini başkana söyle, Başkanlar arasında bu işi çözer" dediği öğrenildi.
Sergen Yalçın'ın istediği Gökhan Töre'nin sözleşmesi Malatyaspor yönetimi tarafından tek taraflı olarak uzatılmıştı. Töre'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na giderek bu anlaşmayı bozdurmak istediği, fakat Sergen Yalçın'ın Bunu yapma. Kimseyle kötü olmayalım. Sen gelmek istediğini başkana söyle, Başkanlar arasında bu işi çözer" dediği öğrenildi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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