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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Vida’nın parası el yaktı

Vida’nın parası el yaktı

Hırvat stoperin 'tan kazandığı para kulüplerini şok etti. olarak , Vida'ya talip oldu, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldı.

Hırvat stoperin 'tan kazandığı para kulüplerini şok etti. olarak , Vida'ya talip oldu, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldı. Andre (Milan), () ve 'un (Sporting) kiralık olarak forma giydiği Alman ekibinin sportif direktörü Hübner; Vida'nın, Avrupa devlerinden gelen Silva, Trapp ve Dost'a bir sezonda ödediklerinden daha fazlasını aldığını öğrenince görüşmeleri kesti.

  1. 4.7.2020
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