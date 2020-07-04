Vida’nın parası el yaktı
Hırvat stoperin Beşiktaş'tan kazandığı para Avrupa kulüplerini şok etti. Son olarak Frankfurt, Vida'ya talip oldu, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldı.
Hırvat stoperin Beşiktaş'tan kazandığı para Avrupa kulüplerini şok etti. Son olarak Frankfurt, Vida'ya talip oldu, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldı. Andre Silva (Milan), Trapp (PSG) ve Dost'un (Sporting) kiralık olarak forma giydiği Alman ekibinin sportif direktörü Hübner; Vida'nın, Avrupa devlerinden gelen Silva, Trapp ve Dost'a bir sezonda ödediklerinden daha fazlasını aldığını öğrenince görüşmeleri kesti.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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