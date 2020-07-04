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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Gençler için büyük şans

Gençler için büyük şans

'ta 'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından gençlerin daha fazla süre almasıyla başlayan değişim rakamlara yansıdı.

Yalçın, siyah-beyazlıların son 5 hocası arasında altyapıdan çıkan 20 yaş altı oyunculara 'de en fazla şans veren isim oldu. Tecrübeli hoca, kısa sürede Ersin ve Rıdvan'ı ilk 11'e monte etti.

  1. 4.7.2020
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