Beşiktaş Gökhan Akkan’da ısrarcı
Teknik direktör Sergen Yalçın, 1 numara mevkii için Gökhan Akkan konusunda ısrar ediyor. Başarılı teknik adam Şilili kaleci Bravo'yu Ersin'i yetiştirmesi için ideal olarak görürken, Gökhan'ın da Beşiktaş'ın birini kalecisi olarak yıllarca formayı giyebileceğine inanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, 1 numara mevkii için Gökhan Akkan konusunda ısrar ediyor. Başarılı teknik adam Şilili kaleci Bravo'yu Ersin'i yetiştirmesi için ideal olarak görürken, Gökhan'ın da Beşiktaş'ın birini kalecisi olarak yıllarca formayı giyebileceğine inanıyor. Başarılı çalıştırıcı Ersin ve Gökhan'ın 10 yıl Beşiktaş'ın kalesini devralabileceğini de belirtirken, Utku'nun da takımda kalmasına karar verildi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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