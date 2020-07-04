Beşiktaş Gökhan Akkan’da ısrarcı

Teknik direktör Sergen Yalçın, 1 numara mevkii için Gökhan Akkan konusunda ısrar ediyor. Başarılı teknik adam Şilili kaleci Bravo'yu Ersin'i yetiştirmesi için ideal olarak görürken, Gökhan'ın da Beşiktaş'ın birini kalecisi olarak yıllarca formayı giyebileceğine inanıyor. Başarılı çalıştırıcı Ersin ve Gökhan'ın 10 yıl Beşiktaş'ın kalesini devralabileceğini de belirtirken, Utku'nun da takımda kalmasına karar verildi.