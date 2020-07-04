Beşiktaş Gökhan Akkan’da ısrarcı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Gökhan Akkan’da ısrarcı

’da ısrarcı

Beşiktaş Gökhan Akkan’da ısrarcı

, 1 numara mevkii için konusunda ısrar ediyor. Başarılı teknik adam Şilili kaleci Bravo'yu Ersin'i yetiştirmesi için ideal olarak görürken, Gökhan'ın da 'ın birini kalecisi olarak yıllarca formayı giyebileceğine inanıyor.

Teknik direktör , 1 numara mevkii için konusunda ısrar ediyor. Başarılı teknik adam Şilili kaleci Bravo'yu Ersin'i yetiştirmesi için ideal olarak görürken, Gökhan'ın da 'ın birini kalecisi olarak yıllarca formayı giyebileceğine inanıyor. Başarılı çalıştırıcı Ersin ve Gökhan'ın 10 yıl Beşiktaş'ın kalesini devralabileceğini de belirtirken, Utku'nun da takımda kalmasına karar verildi.

  1. 4.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Gökhan Akkan’da ısrarcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA