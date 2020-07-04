Beşiktaş'ta kiralıkların krizi bitmiyor!
Beşiktaş'ın üç kiralık yıldızı ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor. Zorunlu kiralama opsiyonu olan ancak sonrasında bunu kaldıran Beşiktaş yönetimi, maliyeti yüksek olmasından dolayı Ganalı ile devam etmekte kararsız...
Sporting'in Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ve Diaby ile gelecek sezon çalışmak istiyorlarsa anlaşabileceklerini, böyle bir fikirleri yoksa Senegalli oyuncunun geri gönderilmesini talep etti. Beşiktaş'ın başındaki asıl sorun ise Elneny ile ilgili. Mısırlı oyuncu ayrılmak isterken, Beşiktaş yönetimi ise Arsenal'den izin aldığını ve oynamak zorunda olduğunu menajerine iletti. Elneny'nin Temmuz'daki maçlarda oynamak için ekstra ücret istediği öğrenildi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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