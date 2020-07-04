Beşiktaş'ta kiralıkların krizi bitmiyor!

Sporting'in Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ve Diaby ile gelecek sezon çalışmak istiyorlarsa anlaşabileceklerini, böyle bir fikirleri yoksa Senegalli oyuncunun geri gönderilmesini talep etti. Beşiktaş'ın başındaki asıl sorun ise Elneny ile ilgili. Mısırlı oyuncu ayrılmak isterken, Beşiktaş yönetimi ise Arsenal'den izin aldığını ve oynamak zorunda olduğunu menajerine iletti. Elneny'nin Temmuz'daki maçlarda oynamak için ekstra ücret istediği öğrenildi.