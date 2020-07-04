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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ta kiralıkların krizi bitmiyor!

Beşiktaş'ta kiralıkların krizi bitmiyor!

'ın üç kiralık yıldızı ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor. Zorunlu kiralama opsiyonu olan ancak sonrasında bunu kaldıran Beşiktaş yönetimi, maliyeti yüksek olmasından dolayı Ganalı ile devam etmekte kararsız...

Sporting'in 'a mesaj gönderdiği ve Diaby ile gelecek sezon çalışmak istiyorlarsa anlaşabileceklerini, böyle bir fikirleri yoksa Senegalli oyuncunun geri gönderilmesini talep etti. Beşiktaş'ın başındaki asıl sorun ise Elneny ile ilgili. Mısırlı oyuncu ayrılmak isterken, Beşiktaş yönetimi ise 'den izin aldığını ve oynamak zorunda olduğunu menajerine iletti. Elneny'nin Temmuz'daki maçlarda oynamak için ekstra ücret istediği öğrenildi.

  1. 4.7.2020
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