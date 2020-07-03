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03 Temmuz 2020, Cuma
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'tan 'ye sağ bek çalımı! 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sağ bek çalımı! 3 yıllık sözleşme

Yaz dönemi öncesi takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sağ bek mevkisine öncelik vermişti. Bir süredir arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, 'nin de gündeminde bulunan Arjantinli genç yıldız adayı 'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştığı belirtildi. Kara-Kartal'ın 23 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadronun temellerini atmayı amaçlayan sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.

yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Arjantin devi ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncus 'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı 'nin "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız." sözleri sonrasında siyah - beyazlılar, bu bölge için ilk adımı atmış oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor.

UDINESE'Yİ REDDETTİ!
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan 'nin de gündemine gelmişti. Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 03.07.2020
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