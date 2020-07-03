Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sağ bek çalımı! 3 yıllık sözleşme
Yaz transfer dönemi öncesi takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Beşiktaş sağ bek mevkisine öncelik vermişti. Bir süredir arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Arjantinli genç yıldız adayı Nahuel Molina'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştığı belirtildi. Kara-Kartal'ın 23 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadronun temellerini atmayı amaçlayan Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Arjantin devi Boca Juniors ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncus Nahuel Molina'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız." sözleri sonrasında siyah - beyazlılar, bu bölge için ilk adımı atmış oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor.
UDINESE'Yİ REDDETTİ!
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
- 03.07.2020
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- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sağ bek çalımı! 3 yıllık sözleşme
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sağ bek çalımı! 3 yıllık sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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