Beşiktaş'tan beklenen transfer hamlesi geldi! Armani...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların gelecek sezon için kalesini emanet edeceği ismi aradığı bilinirken, gündeme River Plate'in kalecisi Franco Armani gelmişti. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncu için ilk teklifini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın kaleci transferinde öncelikleri arasında yer aldığı iddia edilen Franco Armani için önemli bi gelişme yaşandı.
Transfer piyasasında oldukça hareketli günler yaşadığı ifade edilen Kara Kartal'ın, Karius'un ardından 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi aradığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda Armani'yi gündemine aldığı ve ilk resmi görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.
KULÜBÜYLE DE GÖRÜŞECEKLER
Öte yandan siyah beyazlıların olumlu yanıt alması halinde River Plate ile de kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 16:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan beklenen transfer hamlesi geldi! Armani... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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