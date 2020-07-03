Beşiktaş'tan beklenen transfer hamlesi geldi! Armani... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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'tan beklenen transfer hamlesi geldi! Armani...

Beşiktaş'tan beklenen transfer hamlesi geldi! Armani...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların gelecek sezon için kalesini emanet edeceği ismi aradığı bilinirken, gündeme River Plate'in kalecisi gelmişti. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncu için ilk teklifini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın kaleci transferinde öncelikleri arasında yer aldığı iddia edilen için önemli bi gelişme yaşandı.

Transfer piyasasında oldukça hareketli günler yaşadığı ifade edilen Kara Kartal'ın, Karius'un ardından 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi aradığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda Armani'yi gündemine aldığı ve ilk resmi görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

KULÜBÜYLE DE GÖRÜŞECEKLER
Öte yandan siyah beyazlıların olumlu yanıt alması halinde River Plate ile de kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 16:35
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