Beşiktaş'a Cazorla transferinde rakip! Yardımcı antrenör...
Villarreal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu Santi Cazorla için Beşiktaş'ın devrede olduğu ifade ediliyordu. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da tecrübeli oyuncuyu kulübe yardımcı antrenör olarak getirmek istediği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Santi Cazorla'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol basınından AS, Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Siyah-beyazlılara transferde rakip çıktı...
İspanyol gazeteci Guillem Balague'nin iddiasına göre Arsenal Menajeri Mikel Arteta, oyuncunun uzun yıllar formasını giydiği kulübe antrenör olarak dönmesi için büyük çaba harcıyor. Bilindiği gibi Cazorla da mayıs ayında eski kulübüne bir gün dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Uzun ve ağır sakatlık döneminin ardından 2018'de transfer olduğu Villarreal'de kendini yeniden bulan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 12 gol atarken 9 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
- 03.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Cazorla transferinde rakip! Yardımcı antrenör... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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