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03 Temmuz 2020, Cuma
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'a Cazorla transferinde rakip! Yardımcı antrenör...

Beşiktaş'a Cazorla transferinde rakip! Yardımcı antrenör...

Villarreal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu için 'ın devrede olduğu ifade ediliyordu. Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da tecrübeli oyuncuyu kulübe yardımcı antrenör olarak getirmek istediği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol basınından AS, 'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Siyah-beyazlılara transferde rakip çıktı...

İspanyol gazeteci Guillem Balague'nin iddiasına göre Menajeri Mikel Arteta, oyuncunun uzun yıllar formasını giydiği kulübe antrenör olarak dönmesi için büyük çaba harcıyor. Bilindiği gibi Cazorla da mayıs ayında eski kulübüne bir gün dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Uzun ve ağır sakatlık döneminin ardından 2018'de olduğu Villarreal'de kendini yeniden bulan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 12 gol atarken 9 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.


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  1. 03.07.2020
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