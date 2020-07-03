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03 Temmuz 2020, Cuma
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Beşiktaşlı Elneny yolcusu! O giderse...

Beşiktaşlı Elneny Olimpiakos yolcusu! O giderse...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon başında Arsenal'den kiralanan yıldız orta saha oyuncusu için çeşitli transfer spekülasyonları çıkarken, Yunan ekibi 'un Elneny'e olan ilgisi komşu basınında gündem oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı için önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan basınında yer alan iddiaya göre kulübünün yöneticileri, Mohamed Elneny'i gelecek sezondan itibaren takımlarında görmek istiyor.

MADY CAMARA AYRILIRSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan ve bu sezon oynadığı futbolla göz kamaştıran Mady Camara'nın sezon sonunda satışının gerçekleşmesi halinde Olimpiakos yetkilileri, Arsenal ile resmi temaslara başlayacak.

Mohamed Elneny bu sezon 22 müsabakada rol alırken 1939 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 14:53
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