Beşiktaşlı Elneny Olimpiakos yolcusu! O giderse...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon başında Arsenal'den kiralanan yıldız orta saha oyuncusu için çeşitli transfer spekülasyonları çıkarken, Yunan ekibi Olimpiakos'un Elneny'e olan ilgisi komşu basınında gündem oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için önemli bir gelişme yaşandı.
Yunan basınında yer alan iddiaya göre Olimpiakos kulübünün yöneticileri, Mohamed Elneny'i gelecek sezondan itibaren takımlarında görmek istiyor.
MADY CAMARA AYRILIRSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan ve bu sezon oynadığı futbolla göz kamaştıran Mady Camara'nın sezon sonunda satışının gerçekleşmesi halinde Olimpiakos yetkilileri, Arsenal ile resmi temaslara başlayacak.
Mohamed Elneny bu sezon 22 müsabakada rol alırken 1939 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 14:53
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Elneny Olimpiakos yolcusu! O giderse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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