Beşiktaşlı Elneny Olimpiakos yolcusu! O giderse...

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan basınında yer alan iddiaya göre Olimpiakos kulübünün yöneticileri, Mohamed Elneny'i gelecek sezondan itibaren takımlarında görmek istiyor.

MADY CAMARA AYRILIRSA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan ve bu sezon oynadığı futbolla göz kamaştıran Mady Camara'nın sezon sonunda satışının gerçekleşmesi halinde Olimpiakos yetkilileri, Arsenal ile resmi temaslara başlayacak.

Mohamed Elneny bu sezon 22 müsabakada rol alırken 1939 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.