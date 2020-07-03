Beşiktaş Welinton olmazsa Awaziem'i alacak! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Alternatifi belli! Beşiktaş Welinton olmazsa onu alacak

Welinton olmazsa Awaziem'i alacak!

Beşiktaş Welinton olmazsa Awaziem'i alacak!

çalışmalarını sürdüren , Aytemiz forması giyen Welinton'u listesine almıştı. Siyah-beyazlı takım, bu ismin alternatifi de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Stoper mevkisinde görev yapan Roco ve Mirin'in gözden çıkaran , Vida için de tekliflere kapısını açmış durumda. Bu nedenle savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, bir süredir Welinton için temaslarını sürdürüyor.

'ın 'dan talebesi olan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı düşük bir bonservis ve uygun maaşla kadroya katmayı düşünen yönetim, bu futbolcunun alternatifini de belirledi.

Sabah da yer alan habere göre Beşiktaş, Welinton'da olumsuzluk yaşanması halinde geçtiğimiz sezon 'da kiralık oynayan bu sezon ise Leganes forması giyen Awaziem'e yönelecek. Satın alma opsiyonlu kiralık düşünülen 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin ekonomik koşulları, siyah-beyazlı kulübe uyuyor.

La Liga ekibi Leganes formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Awaziem'in Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 10:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Welinton olmazsa Awaziem'i alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA