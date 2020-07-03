Beşiktaş Welinton olmazsa Awaziem'i alacak!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton'u listesine almıştı. Siyah-beyazlı takım, bu ismin alternatifi de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Stoper mevkisinde görev yapan Roco ve Mirin'in gözden çıkaran Beşiktaş, Vida için de tekliflere kapısını açmış durumda. Bu nedenle savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, bir süredir Welinton için temaslarını sürdürüyor.
Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan talebesi olan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı düşük bir bonservis ve uygun maaşla kadroya katmayı düşünen yönetim, bu futbolcunun alternatifini de belirledi.
Sabah da yer alan habere göre Beşiktaş, Welinton'da olumsuzluk yaşanması halinde geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan bu sezon ise Leganes forması giyen Awaziem'e yönelecek. Satın alma opsiyonlu kiralık düşünülen 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin ekonomik koşulları, siyah-beyazlı kulübe uyuyor.
La Liga ekibi Leganes formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Awaziem'in Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 10:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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