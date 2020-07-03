İşte Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir için yaptığı teklif!
Yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kayserispor'dan Bernard Mensah ile Emre Demir için girişimlerde bulunan Beşiktaş'ın, iki futbolcu için yaptığı ancak ilk aşamada reddedilen teklifi ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mensah ile Emre Demir için Kayserispor'un kapısını çaldı. Sabah'ta yer alan habere göre Emre'ye karşılık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlılar, Mensah için de sarı-kırmızılıları 1.1 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtarma teklifinde bulundu.
Beşiktaşlı yöneticiler, Ganalı oyuncunun Atletico Madrid'e ödenmesi gereken 2.8 milyon Euro'luk bonservisini karşılamalarının mümkün olmadığını da belirtti. Taraflar görüşme sonunda anlaşamadan masadan kalktı. Kayserispor cephesi, yapılan teklifleri akla ve mantığa uygun olmadığını ifade ederek geri çevirdi.
AHMET BULUT'UN YÜKSEK BİR TEKLİF GETİREBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi iki kulüp yöneticilerin tekrar görüşeceği öğrenildi. Mensah'ın bonservisinin yüzde 60'ına sahip olan sarı-kırmızlılar, Emre Demir için menajeri Ahmet Bulut'un daha yüksek bir teklif getirebileceğini düşünüyor. Emre Demir, Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 16 yaşındaki futbolcu, 9 Kasım 2019 tarihinde Kayseri'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçta ağları sarsmıştı.
- 03.07.2020
- O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler
- Fenerbahçe'de yerden yere vurulmuştu! Sivasspor'dan sürpriz transfer atağı
- Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Sağ bek...
- Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir için yaptığı teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.