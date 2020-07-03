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03 Temmuz 2020, Cuma
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İşte 'ın Mensah ve Emre Demir için yaptığı teklif!

İşte Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir için yaptığı teklif!

Yeni sezon öncesi teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda 'dan Bernard Mensah ile Emre Demir için girişimlerde bulunan 'ın, iki futbolcu için yaptığı ancak ilk aşamada reddedilen teklifi ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

, 'nin de gündemindeki Mensah ile Emre Demir için 'un kapısını çaldı. Sabah'ta yer alan habere göre Emre'ye karşılık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlılar, Mensah için de sarı-kırmızılıları 1.1 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtarma teklifinde bulundu.

Beşiktaşlı yöneticiler, Ganalı oyuncunun 'e ödenmesi gereken 2.8 milyon Euro'luk bonservisini karşılamalarının mümkün olmadığını da belirtti. Taraflar görüşme sonunda anlaşamadan masadan kalktı. Kayserispor cephesi, yapılan teklifleri akla ve mantığa uygun olmadığını ifade ederek geri çevirdi.


AHMET BULUT'UN YÜKSEK BİR TEKLİF GETİREBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi iki kulüp yöneticilerin tekrar görüşeceği öğrenildi. Mensah'ın bonservisinin yüzde 60'ına sahip olan sarı-kırmızlılar, Emre Demir için menajeri 'un daha yüksek bir teklif getirebileceğini düşünüyor. Emre Demir, tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 16 yaşındaki futbolcu, 9 Kasım 2019 tarihinde Kayseri'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçta ağları sarsmıştı.


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  1. 03.07.2020
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