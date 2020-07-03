Beşiktaş'ın gündemindeki Moses sakatlandı!
Inter'in son iki karşılaşmasında yaptığı asistlerle dikkat çeken Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses, yaşadığı sakatlık nedeniyle Bologna karşısında forma giyemeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses, şanssız bir sakatlık geçirdi.
29 yaşındaki kanat oyuncusu Brescia ile oynanan maçta oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Moses'in sol uyluğundan bir sakatlık geçirdiği ifade edildi.
Nijeryalı futbolcu, hafta sonu Bologna ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Moses'in Hellas Verona maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil. Tecrübeli ismin yerine Candreva'nın görev alacağı bildirildi.
- 03.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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