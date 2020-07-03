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03 Temmuz 2020, Cuma
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'ın gündemindeki Moses sakatlandı!

Beşiktaş'ın gündemindeki Moses sakatlandı!

Inter'in son iki karşılaşmasında yaptığı asistlerle dikkat çeken Nijeryalı kanat oyuncusu , yaşadığı sakatlık nedeniyle Bologna karşısında forma giyemeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen 'nin eski yıldızı , şanssız bir sakatlık geçirdi.

29 yaşındaki kanat oyuncusu Brescia ile oynanan maçta oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Moses'in sol uyluğundan bir sakatlık geçirdiği ifade edildi.

Nijeryalı futbolcu, hafta sonu Bologna ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Moses'in Hellas Verona maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil. Tecrübeli ismin yerine Candreva'nın görev alacağı bildirildi.


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  1. 03.07.2020
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