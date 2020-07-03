Beşiktaş'ın gündemindeki Moses sakatlandı!

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses, şanssız bir sakatlık geçirdi.

29 yaşındaki kanat oyuncusu Brescia ile oynanan maçta oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Moses'in sol uyluğundan bir sakatlık geçirdiği ifade edildi.

Nijeryalı futbolcu, hafta sonu Bologna ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Moses'in Hellas Verona maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil. Tecrübeli ismin yerine Candreva'nın görev alacağı bildirildi.



