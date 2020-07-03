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03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: ve futbol kulüplerinden 'te yaşanan sonrası paylaşım!

Son dakika: TFF ve futbol kulüplerinden Sakarya Hendek'te yaşanan patlama sonrası paylaşım!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. , , , ve Beşiktaş'tan patlamanın ardından paylaşım geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TFF VE KULÜPLERDEN PAYLAŞIM!

  1. 03.07.2020
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