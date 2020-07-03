Son dakika: TFF ve futbol kulüplerinden Sakarya Hendek'te yaşanan patlama sonrası paylaşım!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TFF VE KULÜPLERDEN PAYLAŞIM!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz — TFF (@TFF_Org) July 3, 2020

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 3, 2020

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2020