Fenerbahçe'ye Pellegrini'den kötü haber!
Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye Manuel Pellegrini'den üzücü haber geldi. Sarı-lacivertli yönetimin takımın başına getirmeyi amaçladığı dünyaca ünlü hocanın yeni adresi İspanya olacak. Deneyimli teknik adamın menajeri yaptığı açıklamada Real Betis'e yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe'nin birçok kez görüşme sağladığı ve yeni sezonda takımın başına getirmeyi amaçladığı Manuel Pellegrini'den kötü haber geldi. Dünyaca ünlü teknik adamın İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.
Tecrübeli hocanın menajeri, yaptıkları görüşmenin ardından İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Pellegrini, Betis'in projesini beğendi" dedi ve anlaşmanın sinyalini verdi.
Betis Sportif Direktörü Alexis ise Pellegrini, yeni teknik direktör sorulunca, "Önemli ilerlemeler kaydedildi, bizi ateşleyecek bir teknik ekip getireceğiz. Taraftarlar takımdan maksimumu alacak bir hocanın geleceğinden emin olabilir" ifadelerini kullandı.
- 03.07.2020
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