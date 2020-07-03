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03 Temmuz 2020, Cuma
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'ye Pellegrini'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Pellegrini'den kötü haber!

arayışlarına son sürat devam eden 'ye 'den üzücü haber geldi. Sarı-lacivertli yönetimin takımın başına getirmeyi amaçladığı dünyaca ünlü hocanın yeni adresi olacak. Deneyimli teknik adamın menajeri yaptığı açıklamada 'e yeşil ışık yaktı.

'nin birçok kez görüşme sağladığı ve yeni sezonda takımın başına getirmeyi amaçladığı 'den kötü haber geldi. Dünyaca ünlü teknik adamın Ligi ekiplerinden 'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Tecrübeli hocanın menajeri, yaptıkları görüşmenin ardından İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Pellegrini, Betis'in projesini beğendi" dedi ve anlaşmanın sinyalini verdi.

Betis Sportif Direktörü Alexis ise Pellegrini, yeni sorulunca, "Önemli ilerlemeler kaydedildi, bizi ateşleyecek bir teknik ekip getireceğiz. Taraftarlar takımdan maksimumu alacak bir hocanın geleceğinden emin olabilir" ifadelerini kullandı.

  1. 03.07.2020
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