HaberlerGaleriPandemi sonrası Süper Lig'de dikkat çeken tablo! Zirvede sürpriz ekip
Pandemi sonrası Süper Lig'de dikkat çeken tablo! Zirvede sürpriz ekip
Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlamıştı. Pandemi sonrası oynanan 3 haftada ortaya çıkan puan durumu ise dikkat çekti. İşte pandemi sonrası Süper Lig'de puan durumu ve o lider...
3 Temmuz 2020 Cuma 20:57
Güncelleme: 03.07.2020 21:14
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetlerine de ara verilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de 19 Mart'ta ertelenmiş 12 Haziran'da karşılaşmalar seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başlamıştı.
Süper Lig'de pandemi arasının ardından 3 hafta oynandı. Seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının seyircili oynanan maçlara nazaran daha fazla puan topladığı dikkat çekti.
Peki pandemi sonrası lig yeni başlamış olsaydı puan durumu nasıl olacaktı? İşte yanıtı...