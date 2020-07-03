Aldair'e Fenerbahçe müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama
Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Aldair Rodriguez ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peru basınında yer alan habere göre, Peru Milli Takım antrenörü Ricardo Gareca, golcü futbolcunun sarı lacivertlilere transfer olması halinde milli takıma çağırma konusunda sıcak bakacak. İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilen Aldair Rodriguez ile ilgili Peru basınında ilginç bir habere yer verildi.
Buna göre Peru Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Aldair Rodriguez'in Fenerabahçe'ye transfer olması halinde milli takım yolunu açacak.
Haberin detaylarında Gareca'nın konu ile ilgili görüşlerine yer verilirken, tecrübeli antrenörün, "Aldair bizim ilgilendiğimiz ve milli takıma kazandırmak istediğimiz bir oyuncu." sözleri okuyuculara aktarıldı ve tecrübeli hocanın, oyuncusunun transferini yakından takip ettiği kaydedildi.
ALDAIR DE İSTİYOR
Öte yandan Aldair Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferini çok istediği ve sarı lacivertlilere katılması halinde milli takıma seçilip Copa America'da boy göstermeyi planladığı ifade edildi.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 17:04
- Aldair'e Fenerbahçe müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama
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Aldair'e Fenerbahçe müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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