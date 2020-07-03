Aldair'e Fenerbahçe müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferi müjdeyle geldi! Resmi açıklama...

Aldair'e müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama

Aldair'e Fenerbahçe müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama

'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peru basınında yer alan habere göre, Peru Milli Takım antrenörü Ricardo Gareca, golcü futbolcunun sarı lacivertlilere transfer olması halinde milli takıma çağırma konusunda sıcak bakacak. İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilen ile ilgili Peru basınında ilginç bir habere yer verildi.

Buna göre Peru Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Aldair Rodriguez'in Fenerabahçe'ye transfer olması halinde milli takım yolunu açacak.

Haberin detaylarında Gareca'nın konu ile ilgili görüşlerine yer verilirken, tecrübeli antrenörün, "Aldair bizim ilgilendiğimiz ve milli takıma kazandırmak istediğimiz bir oyuncu." sözleri okuyuculara aktarıldı ve tecrübeli hocanın, oyuncusunun transferini yakından takip ettiği kaydedildi.

ALDAIR DE İSTİYOR
Öte yandan Aldair Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferini çok istediği ve sarı lacivertlilere katılması halinde milli takıma seçilip Copa America'da boy göstermeyi planladığı ifade edildi.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 17:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aldair'e Fenerbahçe müjdeyle geldi! Milli Takım'dan resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA