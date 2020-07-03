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03 Temmuz 2020, Cuma
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Kokoskov 'de

Kokoskov Fenerbahçe'de

'un 'ya gitmesi sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaşan Beko, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ 'nda 'in yardımcısı olarak görev alan ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Sarunas Jasikevicius'un 'ya gitmesi sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaşan Beko, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ 'nda 'in yardımcısı olarak görev alan ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Igor Kokoskov, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yenilgisiz şampiyonu Slovenya'nın başında tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kosokov, son olarak NBA'de 'ta görev yapmıştı.

  1. 3.7.2020
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