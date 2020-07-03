Kokoskov Fenerbahçe'de

Sarunas Jasikevicius'un Barcelona'ya gitmesi sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe Beko, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev alan Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Igor Kokoskov, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yenilgisiz şampiyonu Slovenya'nın başında tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kosokov, son olarak NBA'de Phoenix Suns'ta görev yapmıştı.