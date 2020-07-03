Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Bjelica'dan flaş F.Bahçe açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu"

'dan açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu"

Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de ismi sıkça gündeme gelen Hırvat hoca , sarı-lacivertli ekiple ciddi görüşmelerin olduğunu ancak son 1 ayda durduğunu açıkladı.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 4 aylık bir çalışma sürdüren 'de 'nın ismi gündeme gelmişti.

Sarı-lacivertli ekipte uzun bir süre gündemin ilk sırasında yer alan Bjelica, flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile görüşmelerin son 1 ayda durduğunu ifade eden Hırvat teknik adam, "Betis ile görüşmedim, Fenerbahçe ile ise ciddi görüşmelerimiz oldu. Önemli ilerleme kaydetmiştik ancak son 1 ayda durdu. Şimdi bana çok teklif var, kulüp ismi vermeyeceğim" dedi.

Birçok ülkeden kendisine teklif olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, "5 büyük ligden ve 'den isteyenler var. Bazı doğu takımlarından da teklifler geliyor. Ne olacağını yavaş yavaş göreceğiz. Her şey para değil, Arap ülkelerinden de teklifler geldi ancak ben kendimi geliştireceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Aynı zamanda ailem de iyi hissetmeli" ifadelerini kullandı.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 20:39
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