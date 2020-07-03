Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu"
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ismi sıkça gündeme gelen Hırvat hoca Nenad Bjelica, sarı-lacivertli ekiple ciddi görüşmelerin olduğunu ancak son 1 ayda durduğunu açıkladı.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 4 aylık bir çalışma sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica'nın ismi gündeme gelmişti.
Sarı-lacivertli ekipte uzun bir süre gündemin ilk sırasında yer alan Bjelica, flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile görüşmelerin son 1 ayda durduğunu ifade eden Hırvat teknik adam, "Betis ile görüşmedim, Fenerbahçe ile ise ciddi görüşmelerimiz oldu. Önemli ilerleme kaydetmiştik ancak son 1 ayda durdu. Şimdi bana çok teklif var, kulüp ismi vermeyeceğim" dedi.
Birçok ülkeden kendisine teklif olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, "5 büyük ligden ve Türkiye'den isteyenler var. Bazı doğu takımlarından da teklifler geliyor. Ne olacağını yavaş yavaş göreceğiz. Her şey para değil, Arap ülkelerinden de teklifler geldi ancak ben kendimi geliştireceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Aynı zamanda ailem de iyi hissetmeli" ifadelerini kullandı.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 20:39
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu"
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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