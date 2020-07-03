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Vedat Muriqi'nin menajeri transfer tekliflerini açıkladı!
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetimin, ''Çılgın bir teklif gelirse satarız'' dediği yıldız futbolcunun menajeri transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
3 Temmuz 2020 Cuma 19:15
Güncelleme: 03.07.2020 19:15
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı... Sarı lacivertliler, henüz ligin bitmemesine rağmen transfer için kolları sıvadı.
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Sezonun sonuna ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olacağı ifade edilirken, gelecek - gidecek oyunculara tecrübeli ismin onay vereceği aktarıldı.
Bu bağlamda ayrılma ihtimali olan isimlerden birinin de Vedat Muriç olduğu dile getiriliyor.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
İtalya ve İngiltere'deki kulüplerin Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.
Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar transfer süreci ile ilgili açıklamada bulundu.